La notte nel cuore anticipazioni 16 novembre: Sevilay prende a schiaffi Harika

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domenica 16 novembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che Harika vedrà Sevilay ritirare una cospicua somma di denaro dal bancomat. La donna crederà che Cihan versi dei soldi all’ex moglie. Le due donne daranno vita ad un violento alterco che terminerà quando Sevilay schiaffeggerà Harika. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Hikmet farà conoscere Halil ad Esat. La donna informerà suo nipote di aver intenzione di acquistare un hotel nel Balcani. Cihan, invece, farà il suo arrivo alla villa quando scoprirà che Hikmet è diventata la tutrice legale di Samet. Il giovane sorprenderà Halil con sua zia, alla quale chiederà di rinunciare alla tutela.

La notte nel cuore puntata 16 novembre: Halil smentisce la versione di Sumru davanti a Tahsin e Cihan

Nella puntata de La notte nel cuore in programma il 16 novembre in televisione, Hikmet informerà Cihan di volere un edificio commerciale e 5 milioni di dollari in cambio della rinuncia su Samet. Il ragazzo, a questo punto, chiederà un suggerimento a Tahsin, la quale ordinerà a Tufan di monitorare le mosse di Hikmet. Tahsin sarà all’oscuro che quest’ultimo è un complice della sorella di Samet. Intanto, Halil farà il suo arrivo in hotel dove informerà Tahsin e Cihan che non è vera la versione raccontata da Sumru. L’uomo rivelerà loro di non aver mai violentato la donna e che fu lei a spezzargli il cuore molti anni fa.