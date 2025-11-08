La notte nel cuore anticipazioni 11 novembre: Cihan e Melek via dalla Cappadocia?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore in programma l’11 novembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Hikmet e Halil inizieranno un piano per fermare Sumru, convinti che ci sia dietro l’aggressione subita. La sorella di Samet suggerirà al suo complice di riconquistare la fiducia di Nuh. Intanto, Sumru e Tahsin avranno intenzione di riunire tutta la famiglia nella grande villa Sansalan. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Nuh e Melek terranno la loro madre all’oscuro della presenza di Halil in città. Nazim e Harika, invece, usciranno insieme, preferendo mantenere Cihan all’oscuro della loro relazione. Quest’ultimo e Melek avranno intenzione di lasciare la Cappadocia dopo la nascita del bambino.

La notte nel cuore spoiler 11 novembre: Esma rapita

Dagli spoiler de La notte nel cuore in programma l’11 novembre su Canale 5 si apprende che Nihayet metterà nel suo album le foto di Melek e Nuh da bambini. Esma, invece, riuscirà a scappare dalla prigionia ma verrà inseguita da un rapitore. Esat insieme a Serife assolderà due scagnozzi per rapire la ragazza e chiedere un riscatto alla famiglia Sansalan. Tahsin si proporrà di pagare il riscatto di un milione di dollari. Cihan accompagnerà Esat sul luogo dello scambio dove Esma verrà liberata in cambio di un ingente somma di denaro. Nuh e Melek, invece, non crederanno che Halil non abbia usato violenza nei confronti della loro madre.