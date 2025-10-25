La notte nel cuore anticipazioni puntata 28 ottobre: Hikmet fa arrestare Nuh

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diverse novità accadranno durante la nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere martedì 28 ottobre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Nuh proverà a togliersi la vita dopo che sua sorella si schiererà dalla parte di Cihan. L’uomo cambierà presto idea, decidendo di rimanere alla tenuta di Tahsin. Nel frattempo, Canan e Bunyamin cercheranno un modo per ottenere ancora più potere. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che i due uomini crederanno che appoggiare Tahsin sia la scelta più giusta. Nel frattempo, Hikmet denuncerà Nuh alle forze dell’ordine. La donna incolperà il fratello di Melek di aver provato ad uccidere lei ed Harika.

La notte nel cuore anticipazioni 28 ottobre: Hikmet e Nuh finiscono in cella

Le anticipazioni della nuova puntata de La notte nel cuore in programma il 28 ottobre su Canale 5 raccontano che la polizia si recherà alla villa di Tahsin per arrestare Nuh. Il giovane a questo punto deciderà di vendicarsi, rivelano che Hikmet ha provato ad uccidere Sevilay e Melek qualche mese prima. Nuh e Hikmet verranno così portati in cella in attesa dell’interrogatorio. Nel frattempo, Esma correrà un gravissimo pericolo quando cadrà dalle scale. Il pubblico scoprirà che dietro alla caduta si potrebbe nascondere la mano di Esat, che non è apparso contento della gravidanza della moglie. Una volta ripresa i sensi, Esma dimostrerà di non aver subito gravi conseguenze.