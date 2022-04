La Notte Internazionale della Geografia su “Monte Calvo”

“Con grande orgoglio e vanto vi annuncio che l’AIIG – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – ha scelto il nostro “Monte Calvo” (1.064 metri) per celebrare e trascorrere la Notte Internazionale della Geografia!, lo comunica Matteo Masciale, Assessore All’ Ambiente del Comune di San Giovanni Rotondo.

L’iniziativa, in programma sabato 9 aprile a partire dalle 16:00, consiste in una camminata/trekking in alta quota attraverso le bellezze del paesaggio carsico del Gargano, all’interno dell’omonimo Parco Nazionale, in cima alla vetta più alta del promontorio.

L’evento, aperto al pubblico, si svolgerà in collaborazione con il Comune di San Giovanni Rotondo, lo “Speleo Team Montenero”, il Soccorso Alpino, l’I.S.I.S. “L. Di Maggio”, il Liceo Statale “M. Immacolata”, l’I.P.E.O.A. “M. Lecce”, i “Camminatori Gargani”, “Senza Cemento Nordic Walking”, Il “Village Park dei Dinosauri” di Borgo Celano, l’Agriturismo Coppa di Mezzo.

Con questa nota, intendo ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato nell’organizzazione dell’evento. Un ringraziamento particolare anche al sindaco di San Giovanni Rotondo, il prof. Michele Crisetti, all’Assessore all’Ambiente del Comune di San Marco in Lamis nonché presidente dell’AIIG FG, prof. Sacha De Giovanni, per avermi sostenuto nella promozione dell’iniziativa internazionale ed a Gian Piero Villani, guida ambientale escursionistica, amante-esperto del nostro territorio – è quanto si legge al termine del comunicato stampa a firma di Matteo Masciale, Assessore all’Ambiente del Comune di San Giovanni Rotondo.

