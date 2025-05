[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Messa della Domenica della Pace a Macchia



🕊️ Lo scorso 27 aprile, presso la Cappella della Pace — nella frazione di Macchia di Monte Sant’Angelo — è stata celebrata la messa della “Domenica della Pace”.

⛪ In un clima di raccoglimento, i fedeli si sono ritrovati per un momento di preghiera e spiritualità in uno dei luoghi più significativi del territorio. 🙏

#CappellaDellaPace #MonteSantAngelo #Messa #Spiritualità #Preghiera #FedePugliese