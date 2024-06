La Marca: “Un super assessorato al Turismo ed eventi per 6 mesi”

Da tanti anni si parla dello sviluppo turistico di Manfredonia. È sicuramente un bene, ma alla nostra città – è giusto ammetterlo – manca ancora una chiara strategia turistica, un posizionamento intelligente rispetto alla sua posizione strategica di porta del Gargano. Per questo motivo, considerando che il turismo (anche a livello regionale) rappresenta una leva dello sviluppo economico del territorio, nei primissimi mesi del mio governo mi impegnerò a far redigere un piano strategico per il turismo che ci dia strumenti e indicazioni giuste per confezionare al meglio il brand territoriale di Manfredonia.

Bisognerà creare dei club di prodotto turistici distinti per ogni stagione, accompagnati da grandi eventi che facciano da attrattori turistici. Sicuramente il Carnevale, a cui dedicherò un approfondimento specifico, la festa patronale, ma in particolar modo il “Manfredonia Festival”, il contenitore storico di Manfredonia che dovrà trasformarsi in un grande cartellone culturale di eventi primaverili ed estivi, dal 21 marzo al 21 settembre. Per 184 giorni, in ben 6 mesi, Manfredonia deve farsi palcoscenico di concerti, percorsi enogastronomici, teatro, cinema, rassegne letterarie e sport. I grandi eventi, come testimoniano altri comuni vicini a noi, possono davvero trasformare l’immagine della città e spingere turisti a farci visita in un lungo periodo dell’anno.

Di tutte queste attività se ne occuperà un super assessorato competente, sostenuto da una Consulta per la cultura e il turismo che farà da laboratorio per le strategie e le direzioni sul tema. Manfredonia dovrà intercettare i turisti grazie a campagne pubblicitarie strategiche, ideate in collaborazione con Puglia Promozione; favorire contatti di rete tra operatori economici e turistici e accogliere ogni persona che arriva in città come un ospite atteso e rispettato.

L’accoglienza dovrà essere un mantra della nostra comunità. Bisognerà trasformare i turisti in ambasciatori di Manfredonia, legandoli a noi con un sistema di card per i servizi che non comprenderanno solamente i trasporti, ma anche l’accesso privilegiato ad alcuni siti o eventi che in quel periodo di permanenza saranno in programma. Per questo motivo, mi piacerebbe creare un biglietto unico per i musei della città e istituire una rete dei siti archeologici, valorizzando le nostre bellezze culturali e paesaggistiche e creando eventi per promuoverli.

Azioni, idee e visioni concrete che svilupperemo per posizionare Manfredonia nello scenario turistico regionale, creando buona occupazione e attivando nuove energie e collaborazioni con i comuni limitrofi.

Domenico La Marca – Candidato sindaco