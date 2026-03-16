La Marca: “Parte una nuova settimana di lavoro per Manfredonia”

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Parte una nuova settimana di lavoro per Manfredonia.

Abbiamo rafforzato il Trasporto Sociale con due nuovi mezzi dotati di pedana per carrozzine e completato la rimozione delle eco-balle nella zona industriale, un intervento importante per l’ambiente e per il decoro della città.

La settimana si apre con un confronto con l’Assessora regionale al Turismo Grazia Maria Starace sulle opportunità per il nostro territorio. In Giunta approveremo il nuovo funzionigramma comunale per rendere più efficiente la macchina amministrativa.

Stiamo inoltre concludendo le procedure per l’assunzione di tre nuovi istruttori tecnici, grazie alla collaborazione con il Comune di Monte Sant’Angelo, e puntiamo ad approvare il PEG, che consentirà di sbloccare lavori e nuovi interventi.

Sabato 21 marzo rappresenterò Manfredonia a Torino, alla Giornata Nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Ricordo ai giovani tra 16 e 30 anni che è attivo il bando “Si può fare sicurezza”. È possibile consultare il link qui di seguito: https://www.sipuofare.net/…/02/26/si-puo-fare-manfredonia/ o venerdì a trovare in comune il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 19:00.

Infine lanceremo un’iniziativa di partecipazione per scegliere il nome dei due asili nido comunali di via Florio e via Daunia, dove sono in corso lavori di riqualificazione e sono in arrivo nuovi arredi per migliorare gli spazi dedicati ai più piccoli.