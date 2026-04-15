Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Marca in video: “Manfredonia ribadisce il suo No ad Energas”

Da poco abbiamo terminato l’incontro presso il Ministero dell’ Ambiente a Roma.

Erano presenti, oltre a noi, l’Assessore Regionale Raffaele Piemontese con il capo Dipartimento e l’onorevole Giandiego Gatta. Abbiamo ribadito il nostro ‘No’, un no condiviso e forte della città, di tutte le istituzioni, delle forze politiche e che vede insieme Comune con Regione e il nostro rappresentante alla Camera. Chiuso il percorso amministrativo, adesso c’è una scelta politica che il Governo deve fare.

Dalle parole dello stesso Ministro abbiamo colto la piena volontà all’ ascolto. ‘Il Governo, solitamente, tiene conto della posizione della Regione e terrà conto anche della volontà del territorio. Pertanto nei prossimi giorni la Regione ribadirà con una nota il No e lo stesso faremo anche noi insieme agli altri sindaci di Monte Sant’Angelo Mattinata e Zapponeta.

Abbiamo ribadito che siamo pronti a scendere nuovamente in piazza perché la storia ci ha insegnato che difendere un territorio vuol dire difendere il suo futuro.

VIDEO FACEBOOK