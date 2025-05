[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Marca: “Il lavoro non è un favore, è dignità”

📍Oggi è la festa del lavoro. Il lavoro e la sua dignità sono la sfida più grande per un’ Amministrazione, per la città di Manfredonia .

Purtroppo, sono tanti i giovani costretti ad emigrare per cercare fortuna altrove per mancanza d lavoro e perché spesso, qui, non sempre ad una prestazione corrisponde il giusto compendio.

Accanto allo sfruttamento nei campi con il caporalato, é molto diffuso non solo il lavoro nero, ma tanto, tanto lavoro grigio a cui corrisponde profitto per pochi e sfruttamento per tanti.

Il lavoro non é un favore e né un piacere, non é un semplice accessorio: é la dignità di un uomo ed uno dei principi fondamentali su cui si fonda la nostra Costituzione.

Il lavoro non é il posto che ti da il politico di turno, é un progetto, un’opportunità che va costruita.

Siamo chiamati a tutelare il lavoro, a garantirlo, promuoverlo facendolo nel rispetto della legge.

La ricorrenza di questa giornata ci serve anche a ricordare oggi la sicurezza del lavoro ma anche sul posto di lavoro.

Oggi si muore di lavoro e ci si ammala senza lavoro.

Una comunità senza lavoro é destinata a morire.

Come Amministrazione, proprio nelle scorse settimane, abbiamo fatto una scelta politica importante, aumentando le ore a ben 73 nostri dipendenti, passando il loro orario settimanale da 12 a 18 ore, un segno, un passo verso la dignità.

Diverse sono state le iniziative per facilitare orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Ci stiamo adoperando perchè finalmente si riesca, con l’acqua, a portare dignità nelle aree industriali, a i nostri imprenditori e alle nostre imprese.

Dobbiamo lavorare bene, non solo per far lavorare, per il bene della comunità, ma anche per far star bene chi lavora. Per fare questo, abbiamo bisogno dell’impegno di tutti: della corresponsabilità.

Buon Primo Maggio

Domenico La Marca