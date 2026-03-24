La Marca: “A giorni partiranno gli interventi di manutenzione del verde nelle pinete di Siponto, a cura dell’Agenzia Regionale ARIF”

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Torna il consueto appuntamento di aggiornamento alla comunità. Ecco alcune iniziative e discussioni che verranno affrontate:

Pesca e sviluppo del territorio

Ieri pomeriggio, in Sala Consiliare, abbiamo ospitato l’assessore regionale Francesco Paolicelli, insieme all’assessore Gentile, per un tavolo tecnico con associazioni di categoria e organizzazioni sindacali.

Un confronto concreto sui problemi del comparto pesca: ascolto, proposte e impegni. Dalla Regione è emersa la volontà di attivare strategie efficaci, utilizzare al meglio le risorse disponibili e prevedere misure straordinarie per sostenere il settore in questo momento di crisi.

Fondamentale anche la tutela della nostra identità: la cultura della pesca deve continuare a vivere.

Lavori pubblici

Sono iniziati i lavori di manutenzione del manto stradale sulla strada comunale che collega Via di Vittorio alle case sparse in zona Conte di Troia.

A giorni partiranno anche gli interventi di manutenzione del verde nelle pinete di Siponto, a cura dell’Agenzia Regionale ARIF.

Cultura e teatro

Questa sera, al Teatro Comunale “Lucio Dalla”, in scena “Autoritratto” di Davide Enia: uno spettacolo intenso su mafia e stragi, premiato a livello nazionale.

Appuntamenti in città

Venerdì ore 18.00 – “Quartieri in Comune” presso Madre Teresa di Calcutta

Domenica ore 20.00 – Via Crucis vivente nel fossato del Castello: inizio del periodo pasquale

Buona settimana, con l’impegno di continuare a costruire insieme il futuro della nostra comunità