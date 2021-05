“La Grande Fuga”: weekend alle Isole Tremiti 29/30 maggio organizzata da GarganoNatour

Sarà la nostra grande fuga dal mondo, un weekend in libertà alle Isole Tremiti tra escursioni, mare e relax lontani dal caos e immersi nella natura.

La due giorni sull’arcipelago è pensata per coloro che vogliono conoscere davvero le Isole Tremiti e la loro ricchezza storico-naturalistica, quella dell’abbazia fortezza, dei fondali, della rarissima e preziosa flora.

Partiremo da Marina di Lesina dove, lasciate le auto in un’area privata e chiusa, ci imbarcheremo per giungere un’oretta dopo sull’Isola di San Nicola. Durante la mattinata approfondiremo la conoscenza storico-archeologica dell’isola esplorando l’Abbazia e una antica necropoli nel pianoro retrostante dove si trova quella che leggenda vuole sia la tomba di Diomede.

Dopo il pranzo a sacco godremo dell’esclusiva solitudine del mare di fine maggio (un vero privilegio!) per poi spostarci verso San Domino. Qui, dopo il check-in all’Hotel Eden, faremo un trekking nella pineta affacciandoci dall’alto sulle baie più belle delle Isole Tremiti.

La prima giornata si concluderà con la cena e una passeggiata notturna per le vie di San Domino sotto una luna al 91% di visibilità.

Ritemprati dalla notte isolana, salperemo alla volta dell’escursione delle coste dell’Area Marina Protetta con gli esperti biologi marini di Marlin Tremiti che ci racconteranno della ricchezza naturalistica dell’arcipelago in un boat-tour di ben 3 ore.

Dopo l’escursione in barca e il pranzo a sacco (a scelta in ristorante) passeremo ancora qualche ora in spiaggia prima di riprendere la via del ritorno e terminare la nostra…grande fuga!

IN BREVE

– Dove: Isole Tremiti

– Da sabato 29 maggio ore 9.00 a Domenica 30 maggio ore 17.00 (orari indicativi)

– Cosa: barca + escursioni guidate a piedi e in barca + relax in spiaggia

– Posti limitati

N.b. Navigheremo solo su imbarcazioni private riservate a noi.

COSTI E DETTAGLI

– Guida turistica

– Trasferimento A/R Isole Tremiti

– Visita guidata in barca con biologi marini (3 ore)

– Pernotto, cena (bevande escluse), colazione

– Pranzo a sacco 2° giorno

– Tanto relax e divertimento

Il totale dei costi è di 185€ a persona

n.b ogni somma sarà versata al fornitore del servizio.

COSA PORTARE

Acqua 2lt, scarpe da trekking consigliate, frutta, snack, pranzo a sacco 1° giorno, costume, telo mare, kit per la notte.

MATERIALE ANTI-COVID19: mascherina, gel igienizzante.

Prima dell’escursione riceverete altre indicazioni sul comportamento da tenere (distanza di sicurezza 2mt etc).

PROGRAMMA

di massima, potrebbe subire variazioni

Sabato 29

Ore 9.00 Incontro, parcheggio auto area privata chiusa e partenza da Marina di Lesina a bordo di 2 imbarcazioni riservate a noi

Ore 10.00 Arrivo a Tremiti e visita guidata all’isola di San Nicola (abbazia fortificata antica, batteria militare Prima Guerra Mondiale, necropoli età del ferro)

Ore 13.00 pranzo a sacco (autonomo) e relax in spiaggia

Ore 16.00 Check-in Hotel Eden sull’isola di San Domino

Ore 17.00 Trekking nella pineta di San Domino

Ore 19.00 Relax in hotel

Ore 20.00 Cena

Ore 22.00 Passeggiata notturna su San Domino

Domenica 30

Ore 8.30 Colazione e checkout

Ore 10.00 Boat trip della costa dell’arcipelago con biologi marini esperti dell’area marina protetta

Ore 13.00 Pranzo a sacco (fornito dall’hotel) o ristorante (a proprie spese)

Ore 14.00 Relax in spiaggia

Ore 16.00 Ripartenza per Marina di Lesina

Ore 17.00 Saluti

ALTRE INFORMAZIONI

Tel 3931753151

Altre indicazioni (come il punto di incontro preciso) vi verranno inviate nei giorni precedenti al weekend.

– Per il bagaglio si consiglia di ridurre tutto a uno zaino da poter portare a spalla durante la mattinata del 29 maggio.

– Si consiglia l’esperienza a chi sa nuotare.

– L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni di sicurezza e di opportunità per il gruppo, pertanto, ogni partecipante è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli accompagnatori, seguendo le loro indicazioni, in caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

– Il weekend si annulla solo in caso di allerta meteo e non in caso di semplice pioggia.

INFORMAZIONI DISDETTA/CANCELLAZIONE PER METEO

Il diritto di recesso si applica solo se comunicato entro 7 giorni dall’escursione.

In caso diverso dovrà essere corrisposto l’importo completo (oltre l’acconto) dell’escursione anche in caso di mancata partecipazione.

Il trekking si annulla solo in caso di allerta meteo e non in caso di semplice pioggia.

Tutti i dettagli su Termini e condizioni di vendita.