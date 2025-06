[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Gradinata Est Manfredonia annuncia di scendere in Piazza

Dopo aver assecondato il modus operandi della società del Manfredonia Calcio, capace di boicottare qualsiasi tipo di trattativa per l’acquisto della società, chiediamo al Sindaco La Marca e al consigliere comunale delegato allo Sport Nicola Mangano se, come detto nel loro ultimo comunicato, si sono realmente interessati al futuro del Manfredonia Calcio.

Iscrizione e liberatorie vanno di pari passo, questo è chiaro.

Vogliamo ribadire a tutti i protagonisti di questa BUFFONATA, che poteva essere messa in scena solo a Manfredonia, che tra non molto la Gradinata Est scenderà in piazza per PRETENDERE CHIAREZZA.

Lo scrive su Facebook la Gradinata Est Manfredonia