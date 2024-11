LA GIUNTA APPROVA UNA DEROGA PER FAVORIRE L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI A MANFREDONIA

La Giunta Comunale ha approvato una delibera che introduce per Manfredonia una significativa deroga agli standard abitativi stabiliti dalla Legge Regionale n. 10/2014 per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tale modifica, proposta dall’Assessora al Welfare Maria Teresa Valente, è stata pensata per rispondere con maggiore efficacia alle situazioni di grave disagio socioeconomico di molte famiglie in attesa.

In pratica, grazie a questa delibera, che ha ricevuto il nulla osta dalla Regione Puglia, le famiglie che erano state saltate nella graduatoria per il mancato rispetto degli standard abitativi minimi potranno finalmente essere recuperate, accedendo così al diritto a una casa. La deroga consente, infatti, l’assegnazione di alloggi a nuclei familiari che non raggiungono il numero minimo di componenti previsto dalle norme regionali per le diverse metrature. In concreto, i nuovi parametri abitativi introducono una maggiore flessibilità nelle assegnazioni: gli alloggi di 45 mq potranno ospitare nuclei familiari di una o due persone, quelli di 55 mq saranno destinati a famiglie di tre o quattro componenti. Per nuclei di quattro o cinque persone, saranno disponibili alloggi di 70 mq, mentre quelli dagli 85 mq in su potranno accogliere famiglie di cinque persone e oltre. Questi parametri superano i precedenti requisiti minimi, che avevano penalizzato diverse famiglie saltate in graduatoria, tra cui anche nuclei con persone con disabilità.

“Non era giusto vedere famiglie saltate in graduatoria per pochi metri quadrati”, ha dichiarato l’Assessora Valente, evidenziando come paradossalmente fosse diventata complicata l’assegnazione degli alloggi nonostante l’importante emergenza abitativa, e sottolineando come questo intervento miri a garantire maggiore equità nel rispondere alle condizioni di disagio di diversi nuclei familiari.

L’Amministrazione Comunale, con questa deroga, dà una risposta concreta e immediata alle necessità delle famiglie più fragili, assicurando loro il diritto a un alloggio dignitoso, adeguato e in linea con le loro effettive esigenze.