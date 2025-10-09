La forza di una donna, spoiler 9 ottobre 2025: Arif scopre che Cevat segue Bahar e i suoi figli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 9 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Arif riuscirà a riprendersi l’anello della madre che Yusuf aveva venduto di nascosto, intanto Ceyda inizierà il suo nuovo lavoro come babysitter.

Spoiler La forza di una donna 9 ottobre 2025: Arif chiede a Bahar di stare attenta

Ceyda e Arif hanno notato la presenza di alcuni uomini sospetti che vivono sopra il mercato, entrambi penseranno che sono lì per sorvegliare Bahar. Quest’ultima sarà ancora molto arrabbiata con i suoi cari, Yeliz, Enver e Hatice appariranno molto preoccupati e non sanno come dirle che Sarp ha un’altra moglie e altri due figli.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Bahar e i suoi figli vengono seguiti da Cevat. Visibilmente preoccupato per la loro incolumità informerà subito la sua amata dei suoi sospetti e le chiederà di stare molto attenta.