La forza di una donna, spoiler 9 ottobre 2025: Arif scopre che Cevat segue Bahar e i suoi figli
Arif chiede a Bahar di stare attenta agli uomini che la seguono. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 9 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che Arif riuscirà a riprendersi l’anello della madre che Yusuf aveva venduto di nascosto, intanto Ceyda inizierà il suo nuovo lavoro come babysitter.
Spoiler La forza di una donna 9 ottobre 2025: Arif chiede a Bahar di stare attenta
Ceyda e Arif hanno notato la presenza di alcuni uomini sospetti che vivono sopra il mercato, entrambi penseranno che sono lì per sorvegliare Bahar. Quest’ultima sarà ancora molto arrabbiata con i suoi cari, Yeliz, Enver e Hatice appariranno molto preoccupati e non sanno come dirle che Sarp ha un’altra moglie e altri due figli.
Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Bahar e i suoi figli vengono seguiti da Cevat. Visibilmente preoccupato per la loro incolumità informerà subito la sua amata dei suoi sospetti e le chiederà di stare molto attenta.