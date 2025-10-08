La forza di una donna, spoiler 8 ottobre 2025: Enver furioso con Sirin, Arif litiga con il padre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 8 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che il rapporto tra Sirin e i suoi genitori continuerà ad essere molto teso. Lei non riesce ancora ad accettare che Bahar faccia parte della loro vita, è sempre stata gelosa della sorella.

Spoiler La forza di una donna 8 ottobre 2025: duro scontro tra Yusuf e Arif

Enver e Hatice hanno regalato la loro lavastoviglie a Bahar, senza però dirle che era la loro perché altrimenti non l’avrebbe accettata. La riccia per fare un dispetto ai loro genitori metterà i piatti sporchi in cucina dove prima c’era la lavastoviglie.

Enver si infurierà con la figlia, da tempo ormai non riesce più a tollerare il suo comportamento. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Arif litigherà con il padre, il motivo? Perché Yusuf ha venduto l’anello che aveva regalato a Bahar, quello della madre.