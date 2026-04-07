La forza di una donna, spoiler 7 aprile 2026: Bahar e Cem ad un evento benefico, lei scopre che…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.30. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 7 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo essere rimasta piacevolmente stupita dalle incredibili capacità di Arda Bahar ne ha parlato con la signora Fazilet per chiederle un consiglio.

Spoiler La forza di una donna 7 aprile 2026: in auto con Cem Bahar fa una scoperta sulla serata

La signora Fazilet dopo aver parlato con Bahar ha telefonato ad una sua conoscente per parlare del piccolo Arda, definendolo come un bambino prodigio. La donna le ha chiesto se sia possibile fargli seguire uno speciale programma di studi.

Nel frattempo Bahar è stata raggiunta da Cem. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che i due si stanno recando insieme ad una serata di beneficienza. Mentre saranno per strada lei scoprirà che dovrà concludere da sola la serata.