La forza di una donna, spoiler 4 settembre 2025: Enver si sente male mentre fugge con Sarp

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 4 settembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che chiacchierando con Yeliz e Ceyda Bahar racconterà cosa è successo con Arif durante il loro appuntamento. Preoccupata per l’incolumità del padre Sirin deciderà di mettersi in contatto con Suat per informarlo del fatto che Enver incontrerà Sarp.

Spoiler La forza di una donna 4 settembre 2025: Enver e Sarp scappano, il primo avrà un malore

Sarà sempre più animato il confronto tra Enver e Sarp, in preda alla rabbia per ciò che ha fatto a Bahar l’uomo gli dirà di stare alla larga dalla figliastra e dai suoi nipoti. ‘Alp’ scoprirà così che Doruk, Nisan e la sua prima moglie sono ancora vivi.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che durante il loro incontro arriveranno gli uomini di Suat, Sarp ed Enver scapperanno e mentre saranno su un taxi il marito di Hatice avrà un malore.