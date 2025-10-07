La forza di una donna, spoiler 7 ottobre 2025: Sarp chiede a Munir di aiutarlo, novità per Ceyda
Sarp vuole proteggere la sua famiglia, Jale offre un lavoro a Ceyda. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 7 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che la scoperta fatta da Bahar ha creato non poca tensione in casa con i suoi cari, è rimasta molto delusa quando le hanno detto che sapevano già del ritorno di Sarp. Loro volevano evitare che lo choc potesse far peggiorare la sua salute ed è per questo che hanno mantenuto il segreto.
Spoiler La forza di una donna 7 ottobre 2025: Jale offre un lavoro a Ceyda
Dopo aver rivisto la sua prima moglie Sarp non è rimasto a casa con la sua famiglia, Bahar non voleva che andasse via ma lui le ha detto che presto tornerà, vuole a tutti i costi proteggerli perché sono in pericolo.
Sarp è al corrente del fatto che gli uomini di Nezir sorveglia Bahar e i suoi figli, per proteggerli deciderà di rivolgersi a Munir al quale chiederà di aiutarlo. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che l’uomo dirà a Piril che Sirin possiede dei compromettenti scatti. Intanto Ceyda farà un colloquio di lavoro con Jale, la dottoressa le chiederà di diventare la babysitter di suo figlio.