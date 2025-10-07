La forza di una donna, spoiler 7 ottobre 2025: Sarp chiede a Munir di aiutarlo, novità per Ceyda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 7 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che la scoperta fatta da Bahar ha creato non poca tensione in casa con i suoi cari, è rimasta molto delusa quando le hanno detto che sapevano già del ritorno di Sarp. Loro volevano evitare che lo choc potesse far peggiorare la sua salute ed è per questo che hanno mantenuto il segreto.

Spoiler La forza di una donna 7 ottobre 2025: Jale offre un lavoro a Ceyda

Dopo aver rivisto la sua prima moglie Sarp non è rimasto a casa con la sua famiglia, Bahar non voleva che andasse via ma lui le ha detto che presto tornerà, vuole a tutti i costi proteggerli perché sono in pericolo.

Sarp è al corrente del fatto che gli uomini di Nezir sorveglia Bahar e i suoi figli, per proteggerli deciderà di rivolgersi a Munir al quale chiederà di aiutarlo. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che l’uomo dirà a Piril che Sirin possiede dei compromettenti scatti. Intanto Ceyda farà un colloquio di lavoro con Jale, la dottoressa le chiederà di diventare la babysitter di suo figlio.