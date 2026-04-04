La forza di una donna, spoiler 4 aprile 2026: Bahar rivela a Enver ed Arif la verità sull’aggressione di Sirin

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.30. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, sabato 4 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo che Sirin è stata aggredita deciderà di rivelare tutta la verità ad Arif ed Enver, cioè che dietro c’è l’ennesimo subdolo piano architettato dalla sorella.

Spoiler La forza di una donna 4 aprile 2026: Sirin riconosce gli orecchini di Fazilet, cosa deciderà di fare

La protagonista ha scoperto che Sirin non è affatto una vittima, infatti era stata lei a pagare i malviventi affinché la picchiassero per strada.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che grazie ad una foto della Signora Fazile la riccia riconoscerà gli orecchini indossati dalla donna, sono gli stessi che ha visto tra le mani di Bahar. Sirin si recherà dal gioielliere a cui la sorella e Bersan li hanno venduti per fotografarsi e usarli contro Bahar.