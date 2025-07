La forza di una donna, spoiler 28 luglio 2025: Sirin ha un nuovo diabolico piano, Bahar peggiora

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 17.15 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 28 luglio 2025, nei primi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo che Enver è andato via di casa Sirin cercherà un modo per farlo tornare, metterà in atto un nuovo piano. Hatice riceverà una telefonata dal presunto analista della figlia, l’uomo le dirà che ha bisogno di un supporto costante perché potrebbe togliersi la vita.

Spoiler La forza di una donna 28 luglio 2025: Enver fa un’amara scoperta

Bahar avrà di nuovo problemi economici e chiederà aiuto ad Enver, lui si mostrerà subito disponibile ma farà i conti con una spiacevole sorpresa non appena si recherà in banca. Intanto la donna starà sempre peggio, cercherà però di alternare momenti di ironia a momenti di sconforto.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Bahar cercherà di accettare il fatto che le sue attuali condizioni di salute avranno ripercussioni non solo sulla sua vita ma anche su quella dei suoi familiari.