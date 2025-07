La forza di una donna, spoiler 24 luglio 2025: le bugie di Sirin vengono a galla, Hatice e Bahar fanno pace

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 24 luglio 2025, nei nuovi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar dimenticherà il compleanno della figlia e quando lei lo dirà alla famiglia si sentiranno tutti in colpa. Hikmet farà andare Ceyda a casa di Enver e le confesserà i suoi sentimenti, lei però non tornerà con lui se non divorzierà dalla moglie. Poco dopo scoprirà grazie a Bersan che lo tradisce con Yusuf.

Spoiler La forza di una donna 24 luglio 2025: Hatice si riconcilia con Bahar

Per proteggere la figlia Hatice dirà a Bahar che non potrà continuare a vivere lì, una notizia che la sconvolgerà però cercherà di essere forte per far passare un felice compleanno a Nisan. Intanto verranno a galla le bugie dette da Sirin e questo spingerà la madre a chiarirsi con Bahar. Quest’ultima dopo la riconciliazione resterà a casa della madre insieme ai suoi figli.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Sirin dirà ai genitori che andrà da uno psichiatra, Enver però non crederà alle sue buone intenzioni. Arif sarà sconvolto per la perdita della madre, Bahar però non potrà andare al funerale a causa del lavoro e della terapia in ospedale. Jale scoprirà che Fusun è incinta di Sinan, lui però la sta ignorando ed è per questo che li chiuderà in una stanza per fargli avere un confronto.