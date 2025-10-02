La forza di una donna, spoiler 2 ottobre 2025: Sirin sorprende Enver e Hatice mentre…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 2 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo essere riusciti a far tornare Sirin a casa Hatice ed Enver riusciranno a mettere le mani sul suo cellulare. Quale sarà il loro obiettivo? Distruggerlo, per cancellare tutto quello che c’è dentro.

Spoiler La forza di una donna 2 ottobre 2025: Nisan scoppia a piangere

Non appena il sarto e sua moglie prenderanno il telefono della figlia e lo romperanno verranno sorpresi proprio da lei, la tensione tra loro continuerà ad essere tanta. Di fronte alle domande di Sirin diranno che volevano cancellare delle foto ma non ci sono riusciti ed è per questo che lo hanno distrutto.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che mentre Arif accompagnerà i figli di Bahar a scuola la piccola Nisan scoppierà a piangere disperatavamente.