La forza di una donna, spoiler 1 ottobre 2025: Munir avvisa Sarp, cosa ha fatto Nezir

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 2 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Sarp continuerà a pensare all’incontro con i suoi figli, per anni ha creduto che fossero morti e il suo unico desiderio è quello di poter recuperare il tempo che hanno ingiustamente perso.

Spoiler La forza di una donna 1 ottobre 2025: Munir mette in guardia Sarp

Sarp vorrebbe far visita alla sua famiglia anche se Bahar non è ancora al corrente del fatto che lui sia ancora vivo e di sicuro sarà un vero shock non appena lo scoprirà.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Münir metterà in guardia Sarp rivelandogli cosa ha fatto Nezir. Quest’ultimo sta facendo sorvegliare il palazzo in cui abita Bahar per cogliere in flagrante ‘Alp’ nel momento in cui andrà lì per vedere la sua famiglia. L’amico lo inviterà quindi a non andare dalla sua prima moglie per non correre rischi.