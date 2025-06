La forza di una donna anticipazioni dal 16 al 20 giugno: Bahar rischia di perdere il lavoro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il grande successo ottenuto sui teleschermi di Canale 5, i fan si stanno chiedendo cosa succederà nelle nuove puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 16 a venerdì 20 giugno in prima visione tv. Le anticipazioni della nuova serie tv turca raccontano che i dissapori tra Nisan verso Bahar cresceranno sopratutto quando la nonna Hatice regalerà uno scaldabagno per permettere ai bambini di fare una doccia con l’acqua calda. Bahar stanca sverrà in sartoria dove romperà un ferro da stiro. Sema pretenderà che l’oggetto venga ripagato ma la protagonista dimostrerà di non avere i soldi. Dagli spoiler de La Forza di una donna si apprende che Enver cercherà di convincere Hatice ad accettare Bahar ed i suoi nipoti nella sua vita. Sirin, invece, incolperà la madre delle sue assenze scolastiche col suo insegnante.

La forza di una donna anticipazioni 16-20 giugno: Enver e Hatice corrono in aiuto di Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna in onda dal 16 al 20 giugno su Canale 5 rivelano che Yeliz convincerà Bahar ad andare ad una festa di compleanno. La donna vorrà far incontrare la protagonista con Hakan ma lei si rifiuterà. Nisan, invece, apparirà sconvolta quando scoprirà che i bambini hanno letto un articolo diffamatorio nei confronti di Sarp. Bahar a questo punto racconterà la verità ai figli su quanto è successo. Dopodiché, la protagonista riceverà una lettera di sfratto da parte di Yusuf. Bahar a questo punto si recherà da Arif per cercare aiuto. Ma l’uomo si rifiuterà di ascoltarla. Allo stesso tempo, la protagonista scoprirà che la foto di Sarp è sparita. Doruk svelerà che Nisan l’ha gettata via. Musa, invece, inviterà a cena Sinan mentre Nisan e Doruk si ammaleranno costringeranno la loro madre a chiedere aiuto a nonno Enver per non perdere il lavoro. Hatice risolverà la situazione provocando una crisi di gelosia in Sirin.