La forza di una donna, spoiler 14 ottobre 2025: Ceyda sconvolta, Jale si sente in colpa

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 14 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che è stato Bora a mettere di nascosto il peluche nella borsa di Ceyda per restituirlo a Doruk dopo che lui glielo aveva chiesto. La madre vedendolo ha creduto che la donna lo avesse rubato.

Spoiler La forza di una donna 14 ottobre 2025: Jale scopre la verità su Ceyda

La vicenda ha infastidito molto la dottoressa che si è scagliata contro la babysitter del figlio accusandola di essere una ladra. Jale in preda alla furia ha licenziato Ceyda, episodio che ha non poco ferito la bionda dal momento che è innocente.

La vicenda ha turbato Ceyda, infatti il suo atteggiamento sarà molto strano nel nuovo episodio, però non ne parlerà con nessuno. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Yeliz noterà che l’amica non è serena e inizierà a preoccuparsi. Intanto, Jale scoprirà la verità sul peluche e si sentirà in colpa nei confronti della babysitter per il modo in cui l’ha trattata.