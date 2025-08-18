La forza di una donna, cambia orario: ecco quando andrà in onda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei mesi estivi le reti televisive scelgono di apportare delle modifiche alla programmazione. I palinsesti estivi, infatti, risultano ben diversi, con l’integrazione di nuovi programmi. Alcune trasmissioni vanno in pausa, per poi riprendere a settembre. Proprio per questo motivo i vertici delle principali reti decidono di dare ampio spazio alle repliche di serie televisive o prodotti già trasmessi.

La Mediaset, tuttavia, ha voluto puntare nuovamente sulle dizi turche. Storie d’amore e di intrighi attirano l’attenzione del pubblico, tanto da riscontrare un notevole share. “La forza di una donna” è una delle nuove serie turche trasmesse sulla quinta rete. La vicenda riserva non pochi colpi di scena, tanto da aver conquistato il cuore dei telespettatori. Nonostante il successo riscontrato, con l’inizio della nuova stagione, la dizi sembra destinata ad un cambio di programmazione.

“La forza di una donna” cambio nella messa in onda

“La forza di una donna” si sta rivelando un grande successo, con ascolti che risultano elevati. Le vicende di Bahar mantengono alta l’attenzione del pubblico. I telespettatori sono in attesa di scoprire le novità e i colpi di scena che la dizi svela di puntata in puntata. Tuttavia, nonostante lo share, a partire dal 1 settembre, la messa in onda della serie turca, subirà delle variazioni.

“La forza di una donna” dal 1 settembre in onda alle 16:10

Dal 1 settembre il palinsesto di Canale 5 subirà dei cambiamenti. La nuova stagione televisiva integrerà un nuovo programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi. “La forza di una donna”, invece, andrà in onda in versione ridotta a partire dalle 16:10 per consentire la messa di “Dentro la notizia” a partire dalle 17:00. Il nuovo format andrà a sostituire “Pomeriggio 5”, condotto da Myrta Merlino per due stagioni consecutive.

Nonostante il cambio di orario la messa in onda della dizi continuerà, consentendo al pubblico di apprendere l’evoluzione delle vicende.