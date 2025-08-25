La forza di una donna anticipazioni puntate dall’1 al 5 settembre: Arif dichiara i suoi sentimenti a Bahar

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La forza di una donna che il pubblico avrà modo di vedere dall’1 al 5 settembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv raccontano che Enver soprafatto dal peso del segreto confiderà a Ceyda e Yeliz che Sarp è ancora vivo. La cantante a questo punto incoraggerà Arif a fare il primo passo con Bahar. L’uomo porterà la vicina di casa a fare colazione in un locale dove lui le confesserà tutto il suo amore. Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Sirin incontrerà Suat con il quale siglerà un’alleanza. L’uomo darà alla donna una cospicua somma di denaro per estorcerle delle informazioni su Bahar ed i bambini.

La forza di una donna anticipazioni: Sarp scopre che Bahar è viva

Le anticipazioni de La forza di una donna in programma dall’1 al 5 settembre in prima visione su Canale 5 raccontano che Umur sorprenderà Peyami e Bersan insieme al centro commerciale. La donna chiamerà Ceyda, che userà questa situazione per chiudere con Hikmet e lasciare il posto di lavoro nel night club. La decisione segnerà una svolta importante nella vita della cantante. Nel frattempo, Ever riuscirà ad incontrare Sarp. In questo frangente, il sarto userà parole dure nei confronti dell’ex genero per aver importunato sua figlia Sirin e aver abbandonato Bahar ed i suoi bambini. Parole che sconvolgeranno Sarp, il quale si renderà conto che la sua prima moglie insieme a Doruk e Nisan sono ancora vivi e non deceduti in un incidente come aveva sempre creduto.