La forza di una donna anticipazioni puntate 28 luglio all’1 agosto: Bahar caccia Enver da casa sua, ecco perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La forza di una donna che il pubblico vedrà da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto sui teleschermi di Canale 5. Hatice riceverà una chiamata da parte dello psicologo di Sirin, che le comunicherà che non può lasciarla da sola perché altrimenti rischia di commettere degli atti scellerati. Intanto Bahar rimasta senza soldi chiederà aiuto ad Enver, ma anche lui apprenderà che la sua pensione non è disponile. Dalle anticipazioni de La forza di una donna si apprende che Enver deciderà di trasferirsi a casa di Bahar, non riuscendo più a sopportare la cattiveria di Sirin. Hatice, a questo punto, si recherà a casa della primogenita per trascorrere del tempo con Nisan e Doruk e sanare il rapporto con suo marito entrato in crisi.

La forza di una donna anticipazioni: Bahar scopre che Enver sapeva della relazione tra Sarp e Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna in onda dal 28 luglio all’1 agosto rivelano che Bahar farà una scoperta sconvolgente quando apprenderà che la sua sorellastra era l’amante di Sarp. La donna deciderà di cacciare Enver da casa sua dopo la scoperta che sapeva della relazione extraconiugale tra Sirin e Sarp. Nonostante questo, il sarto apparirà deciso a non lasciare da sola Bahar e per questo troverà ospitalità a casa di Arif. Nel frattempo, Bahar si metterà sulle tracce di Julide, convinta che suo marito sia ancora vivo. La donna inoltre scoprirà che Sirin ha trovato ospitalità a casa di Jale e Musa. Bahar arrabbiata si recherà dai parenti dove avrà un brutto faccia a faccia con la sorellastra. Sarà qui che quest’ultima arriverà a picchiare Bahar.