La chiusura degli Apocrifi per la residenza di Monte Capitale 2024

La residenza teatrale degli Apocrifi per Monte2024 si chiude con due laboratori teatrali e uno spettacolo di artisti e cittadini con l’attore Giuseppe Ciciriello

Mercoledì 16 ottobre prende il via l’ultima tappa della Residenza culturale teatro del Comune di Monte Sant’Angelo, in occasione dell’anno della Capitale della Cultura 2024 della Regione Puglia.

La residenza teatro, fortemente voluta dal Comune di Monte, è partita dal cuore della città, la sacra grotta di San Michele Arcangelo, lo scorso 6 aprile con l’azione corale con i cittadini che il regista Marco Martinelli del Teatro delle Albe ha dedicato a Dante.

A maggio e luglio per due settimane gli abitanti di Monte hanno incontrato gli artisti Marcello Gori e Paolo Giorgio di Circolo Bergman, hanno preso parte alle loro intervisto, risposto alle domande, raccontato storie personali e collettive che sono confluite nello spettacolo itinerante in cuffia “A passo d’uomo”, che ha consentito a oltre duecento cittadini e turisti di attraversare le strade della città guardandole con occhi nuovi.

E sempre a maggio la compagnia Bottega degli Apocrifi, che cura la direzione artistica della residenza, ha avviato due laboratori gratuiti: uno con i cittadini da 12 a 99 anni e uno con i bambini da 6 a 10 anni, per dare vita a una produzione di comunità, che vedrà in scena i partecipanti ai laboratori insieme agli artisti.

Dopo la pausa estiva, riprendono ora entrambi i laboratori, che porteranno nel week end del 9 e 10 novembre alla presentazione dello spettacolo: “Iliade. Canto per la pace”.

“Si parte dall’Iliade, una delle pietre miliari della letteratura mondiale, ma anche un’indagine poetica senza eguali sulle virtù e le fragilità umane; una storia di guerra, che della guerra narra l’inutilità e l’atrocità; una storia talmente antica che sembra scritta ieri; che parla di dèi capricciosi e uomini e donne che di quei capricci pagano lo scotto e che sembra parli proprio di noi e di questo tempo incerto e poco umano”, spiegano gli Apocrifi.

Per questo progetto hanno scelto di coinvolgere, accanto agli artisti della compagnia, l’attore Giuseppe Ciciriello, noto al grande pubblico per le sue collaborazioni televisive (“Briganti”, “Le indagini di Lolita Lobosco”, “Una famiglia per bene“), cinematografiche (l’ultima in ordine di tempo è “Palazzina Laf“, il film di Michele Riondino vincitore di quattro David di Donatello) e noto al grande pubblico teatrale per la sua potenza narrativa.

Il laboratorio aperto ai bambini, da 6 a 10 anni, si terrà nei giorni 16, 23, 28, 30 ottobre presso il Museo Tancredi dalle ore 15.00 alle ore 17.00, grazie alla disponibilità della Pro Loco di Monte Sant’Angelo.

Il laboratorio aperto ai cittadini, di età compresa tra i 13 e i 99 anni, si terrà nei giorni 17, 24, 29, 31 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 presso gli spazi dell’Istituto Gian Tommaso Giordani, grazie alla disponibilità della Scuola.

Entrambi i laboratori proseguiranno insieme nei giorni 5, 8 e 9 novembre per giungere alla realizzazione dello spettacolo finale, fissato nel week end del 9 e 10 novembre e aperto alla città.

Per info e iscrizioni ai laboratori gratuiti è possibile contattare la Bottega degli Apocrifi: 0884.532829 – 335.244843 | bottegadegliapocrifi@gmail.com.