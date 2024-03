La Chiesa in ascolto delle realtà ambientali

“La previsione dell’impatto ambientale delle iniziative imprenditoriali e dei progetti richiede processi politici trasparenti e sottoposti al dialogo. […] In ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si dovrebbe porre una serie di domande, per poter discernere se porterà ad un vero sviluppo integrale: Per quale scopo? Per quale motivo? Dove? Quando? In che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo? Chi paga le spese e come lo farà? In questo esame ci sono questioni che devono avere la priorità. […]

(Cfr. PAPA FRANCESCO, Laudato Si, n. 182)

Il Ministero del nostro Arcivescovo Padre Franco è sempre stato caratterizzato da una particolare attenzione all’ambiente e alla legalità; un binomio che ci permette di custodire le meraviglie che Dio e “Madre Natura” hanno posto in questa porzione di Italia che abitiamo e siamo chiamati a coltivare (cf Gen 2, 15).

E’ desiderio incontrare sul tema le realtà Istituzionali, Associative. Appuntamento sabato 06 aprile 2024 dalle ore 09:00 alle 16:00 presso il Distaccamento Jacotenente dell’Aereonautica Militare in Foresta Umbra che prevederà un momento formativo iniziale e tavoli di discussione.

Il momento iniziale di formazione è stato affidato al Prof. Ciro Amato, psicologo, formatore, membro del gruppo “Ecology” del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede.

PROGRAMMA

ore 09:00 Accoglienza iscritti

ore 09:30 Saluti Istituzionali

ore 09:45 Intervento formativo a cura del prof. Ciro Amato

ore 10:45 Coffe break

ore 11:00 Tavoli tematici

ore 12:30 Pausa pranzo

ore 14:00 Restituzione in assemblea e intervento di conclusione

del Vescovo Pad Franco Moscone

Info e iscrizione entro e non oltre sabato 30 Marzo 2024 al link bit.ly/sinodonatura o alla mail psl.diocesimanfredonia@gmail.com