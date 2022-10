Juventus, ecco quando torna Pogba: c’è la data

Doppia gioia in casa Juventus. Dopo la vittoria di ieri ai danni del Torino nel derby della Mole, oggi è giunta la notizia del ritorno di Pogba che dalla prossima settimana comincerà a lavorare gradualmente in gruppo. Il francese non ha bruciato le tappe, anzi, si è attenuto al programma. Lo scorso 5 settembre si è sottoposto a una meniscectomia artroscopica selettiva esterna per risolvere il problema al ginocchio destro e dovrebbe tornare in campo tra fine ottobre e inizio novembre. Il centrocampista ex Manchester United potrebbe scendere in campo contro il Paris Saint-Germain (2 novembre) o contro l’Inter (6 novembre).