Jonas Pepe e Anita a gonfie vele, cosa lo ha colpito di lei: “Sicuramente andremo a convivere”

Jonas Pepe e Anita Mazzotta si sono innamorati nella casa del Grande Fratello e la loro relazione continua a procedere a gonfie vele dopo il reality.

È stato lui stesso a Non Succederà Più a confermare che le cose tra loro vanno benissimo. L’ex gieffino ha fatto sapere che il cast era fatto di tante belle ragazze ma lui è rimasto colpito da Anita Mazzotta per il suo modo di ragionare e non solo per la sua incantevole bellezza. Ha poi aggiunto: “Finalmente ho trovato una donna che stimo a tutti gli effetti, cioè lei lavora, si impegna molto in quello che fa”.

Anita Mazzotta e Jonas Pepe pensano alla convivenza? Cosa ha detto l’ex gieffino

Per mesi i due hanno vissuto insieme nella casa più spiata dagli italiani, dopo il reality però hanno iniziato a vivere il loro amore a distanza. Lui vive a Roma, l’ex gieffina invece a Milano ed è per questo che prima o poi uno dei due dovrà trasferirsi.

Jonas Pepe pensa che alla loro età non sia possibile vivere a distanza per troppo tempo. Ha infatti detto che dopo aver finito l’università e dopo essersi stabilizzato dal punto di vista lavorativo andranno sicuramente a convivere.