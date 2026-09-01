Javier Martinez, nuovo traguardo per l’ex gieffino: cos’è accaduto

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Javier Martinez è tra i concorrenti del Grande fratello più amati. L’uomo ha partecipato all’edizione 2024 del reality show dov’è arrivato in semifinale prima di essere eliminato. Nel corso del tempo, il 31enne argentino ha fatto parlare sia per il suo ritorno alla pallavolo giocata che per la sua storia d’amore con Helena Prestes, che dura da ormai quasi 2 anni. In queste ore, Javier Martinez ha conquistato un nuovo importante traguardo. L’uomo infatti è sbarcato in Brasile come testimonial di un brand di abbigliamento maschile. L’ex gieffino è il nuovo volto di Invicci, una marca di moda brasiliana ma con ispirazione tutta italiana.

Helena Prestes è il nuovo testimonial di Invicci

Nuovo traguardo per Javier Martinez L’uomo è diventato testimonial della nuova collezione di abbigliamento prodotta da Invicci, un brand molto conosciuto in Brasile. In queste ore, i profili social del brand hanno pubblicato alcuni video in anteprima della nuova linea con protagonista il compagno di Helena Prestes. Neanche a dirlo, il filmato ha scatenato i fans dell’uomo che non vedono l’ora di poterlo ammirare come testimonial. Nel frattempo, l’ex opposto della Terni volley academy ha riabbracciato la sua fidanzata dopo che erano stati per alcuni giorni lontani per focalizzarsi sulle rispettive passioni.