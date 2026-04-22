Ex protagonista del Grande Fratello verso l’Isola dei Famosi? L’indiscrezione clamorosa

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L’Isola dei famosi è tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva di Mediaset. Il reality show non andrà più in diretta ma verrà registrato in estate nelle Filippine e mandato in onda ad inizio autunno sui teleschermi di Canale 5. In queste ore sta facendo molto parlare una possibile partecipazione di un’ex protagonista del Grande Fratello all’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato da Grazia Sambruna sul portale Now Mag ci sarebbero buone possibilità di vedere Zeudi Di Palma come naufraga. La nota giornalista ha fatto sapere: “Banijay ha dimostrato un forte interesse verso Zeudi Di Palma, ex gieffina e Miss Italia in streaming nel 2021. Dopo l’intervista a ‘Belve’, e tutte le polemiche che ha scatenato online, era forse inevitabile. Non parimenti scontato, invece, che la nostra accettasse di fare il provino per un reality Mediaset, visto che tanto lamenta il trattamento ‘subito’ al ‘Grande Fratello’. Invece, il provino, per quanto in gran segreto, l’avrebbe fatto eccome. Una decina di giorni fa.”

Zeudi Di Palma dal Grande Fratello all’Isola dei famosi

Zeudi Di Palma avrebbe effettuato il provino per prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei famosi che verrà registrata nelle prossime settimane nelle Filippine e mandata in onda in autunno su Canale 5. L’ex Miss Italia sarebbe pronta a mettersi in gioco dopo essere stata tra le protagoniste del Grande Fratello grazie alla sua amicizia particolare con Helena Prestes. Nel corso delle ultime settimane, la modella napoletana era tornata alla ribalta a causa dell’ospitata avvenuta a Belve, che aveva creato non poche polemiche.