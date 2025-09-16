Javier Martinez, la dedica d’amore per Helena Prestes commuove il web: “Hai avuto il cuore e la forza…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé. Il pallavolista argentino ha da poco iniziato gli allenamenti con la sua nuova squadra, la Terni Volley Academy, con la quale disputerà il campionato di A3 in partenza a fine ottobre. Nel frattempo, l’uomo ha commosso i suoi fan con una dedica d’amore per Helena Prestes. Nella giornata di oggi 16 settembre, il pallavolista argentino ha celebrato un anno dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, dove oltre al successo ha trovato l’amore. Per l’occasione, Javier Martinez ha pubblicato un lungo messaggio nelle sue storie d’Instagram per ringraziare sia la sua compagna che i fan. Nella storia si leggono le seguenti parole: “Esattamente un anno fa iniziava una delle esperienze più belle ed impressionanti della mia vita dove ho scoperto un Javi fragile capace di aprire il cuore a tutti ma sopratutto a sé stesso.”

Javier Martinez e le parole d’amore per Helena Prestes

Nel lungo messaggio, lo schiacciatore del Terni Volley Academy ha scritto parole d’amore anche nei confronti della modella brasiliana, con la quale fa coppia fissa da ormai sette mesi. Javier Martinez ha scritto: “Ringrazio tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso a modo suo nel bene e nel male mi ha lasciato qualcosa. Ma sopratutto grazie ad Helena Prestes che ha avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che in realtà tutto quello che volevo è sempre stato davanti ai miei occhi.” Una vera e propria dichiarazione d’amore che ha commosso i fan della coppia. In rete si leggono commenti del tipo: “tu sei un’anima stupenda, fiera di seguirti dal primo giorno”