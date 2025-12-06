Javier Martinez fa il filosofo: “La felicità…”, il messaggio social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. L’argentino ha ottenuto un grande successo partecipando alla scorsa edizione del Grande Fratello dove ha trovato anche l’amore. Il pallavolista argentino è tornato a far parlare di sé nella giornata di oggi 6 dicembre dopo diversi giorni d’assenza dai social. L’atleta professionista ha postato una storia nel suo profilo Instagram, dove conta più di 300 mila utenti. Nella foto pubblicata da Javier Martinez lo si vede fare colazione con dei biscotti di cioccolato e una tipica bevanda argentina con davanti l’albero di Natale nella sua casa di Terni. Il compagno di Helena Prestes ha allegato il tutto con la seguente didascalia: “La felicità sta nelle piccole cose…”. L’uomo sembra aver trovato il suo equilibrio tra il lavoro e la vita privata.

Javier Martinez è chiamato a compiere un’impresa

Nel frattempo, Javier Martinez tornerà nuovamente sul campo domenica 7 dicembre contro una squadra di Reggio Calabria. Il pallavolista insieme a tutta la Terni volley academy sono chiamati a compiere un’impresa dopo le sconfitte ottenute nelle passate giornate. Proprio il 30enne aveva dichiarato ai canali social della squadra le seguenti dichiarazioni subito dopo la sconfitta rimediata una settimana fa contro la squadra di Gioia Del Colle: “c’è amaro per la sconfitta. I punti potevano essere molti di più ed ho preso troppi muri.”Adesso lavoriamo per migliorare e farci trovare pronti per la prossima difficile partita.”