Javier Martinez e Helena Prestes presa una decisione dopo il Grande Fratello: “Si vivranno…”

Javier Martinez e Helena Prestes si sono conosciuti all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello, che tornerà a settembre sui teleschermi di Canale 5. Dopo mesi di conoscenza, il pallavolista argentino ha ceduto al corteggiamento della modella brasiliana ed oggi formano una delle coppie più belle e amate del reality show. Attualmente gli Helevier cosi si fanno chiamare in rete stanno trascorrendo alcuni giorni in Egitto in una vacanza-lavoro. Javier Martinez e Helena Prestes hanno postato alcuni momenti delle loro giornate attraverso i rispettivi profili social, che sono seguiti da moltissime persone. Proprio ieri sera la seconda classifica del Grande Fratello ha rivelato sui social di aver raggiunto un grande traguardo. Infatti la donna ha raggiunto oltre 50 mila followers nel suo canale d’Instagram.

Javier Martinez e Helena Prestes si vorrebbero vivere la storia con molta più privacy

Nel corso delle ultime ore però Javier Martinez e Helena Prestes sono finiti al centro di un’indiscrezione da parte di un noto esperto di gossip. Si tratta di Amadeo Venza, il quale ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui rivela una decisione che la coppia avrebbe preso dopo il Grande Fratello. Nel messaggio si leggono le seguenti parole: “I due saranno sempre meno social. Gli attacchi degli hater, i commenti infelici e la tossicità di alcuni fandom li hanno spinti a prendere questa decisione. Parlando con alcuni amici in comune ho saputo che si vivranno la loro storia con molta più privacy senza esporsi tantissimo.” Una decisione che se fosse vera sarebbe condivisibile per via della presenza di tanta tossicità tra le fanbase dell’ultimo GF.