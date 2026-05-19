Javier Martinez commuove il web: arriva una speciale dedica

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è tornato a far parlare di sé nel corso delle ultime ore. Il pallavolista argentino ha commosso il popolo del web per un gesto compiuto sui social. Tutto è iniziato quando il compagno di Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti. Il 31enne di Cordoba ha voluto fare una speciale dedica ad una persona che considera come la sua nonna. Nel messaggio, Javier Martinez ha scritto le seguenti parole: “Per chi mi conosce sa che non ho mai avuto la fortuna di conoscere i miei nonni: motivi famigliari, discordanze, conflitti.. ma poco importa. Col passare del tempo la vita ha voluto farmi capire attraverso questo angelo (la nonna di Dylan) anche solo un briciolo dell’amore che un nonno o una nonna possono provare per i propri nipoti.”

Javier Martinez e gli auguri per una persona speciale

L’ex protagonista del Grande fratello 2024 ha dimostrato di avere un legame speciale con la signora Licia, che considera come sua nonna. Nella lunga dedica, Javier Martinez ha scritto parole d’amore nei confronti dell’anziana donna: “Ci sei sempre stata nei momenti difficili e quando non sapevo dove andare a vivere, sei stata la prima persona ad aprirmi le porte di casa e darmi un tetto dove stare. E questo non lo dimenticherò mai. Auguri Licia.” L’uomo ha voluto fare gli auguri di compleanno alla madre del suo amico che ha appena compiuto 91 primavere.