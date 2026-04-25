Javier Martinez commuove i fans: qualche mese fa aveva detto….

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Javier Martinez ha chiuso ufficialmente il suo capitolo a Terni dove ha vissuto per circa mezzo anno. Il pallavolista argentino si era trasferito nella cittadina umbra in quanto ingaggiato dalla squadra locale di pallavolo che disputava il campionato di A3. Dopo aver concluso la stagione, il 31enne ha deciso di non rinnovare il contratto con la squadra, preferendo trasferirsi nel Nord Italia insieme a Helena Prestes. Per l’occasione, Javier Marrinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui riprende il palazzetto dove ha giocato più di dieci partite nel corso dell’anno. L’uomo ha allegato il tutto ad una semplice ma emozionate scritta: “Grazie Terni”. Il gesto ha commosso il suo pubblico come questo utente che su X ha scritto: “La cosa più semplice che potesse postare lui l’ha fatta…il fatto che sia passato dal palazzetto mi ha fatto sciogliere completamente”.

Javier Martinez è reduce da una stagione brillante a livello personale

Il pallavolista argentino è pronto ad iniziare una nuova vita a Lecco, dove lo sta aspettando Helena Prestes. Javier Martinez è reduce da una stagione brillante a livello personale alla Terni volley academy, dove ha segnato il doppio dei punti rispetto agli altri compagni di squadra. Qualche mese fa, l’ex gieffino aveva dichiarato in una vecchia intervista: “Il mio obiettivo è quello di lasciare il segno e un ricordo importante in questo sport. È evidente che non ho più molto tempo per la pallavolo e questa potrebbe essere una delle mie ultime stagioni, se non l’ultima. Coi ragazzi dobbiamo prima di tutto salvarci e, qualora ci fossero le condizioni ambire a qualcosa di più. Alla fine della stagione voglio che si dica, a prescindere da come andrà, ‘Bravo Javier’”. A distanza di mesi, l’uomo è riuscito a mettersi in mostra, tanto da non escludere la possibilità di rivederlo nuovamente in campo già da gennaio.