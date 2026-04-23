Helena Prestes pazza di Javier Martinez: arriva un gesto social

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Helena Prestes e Javier Martinez stanno insieme da ormai un anno dopo essersi conosciuti all’interno del Grande fratello 2024. La modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno dimostrato di essere innamorati come il primo giorno. Nelle scorse ore, la 35enne di San Paolo si è resa protagonista di un gesto social nei confronti del compagno, dal quale è momentaneamente distante per impegni di lavoro. Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui inquadra i suoi grandi occhi verdi con la seguente didascalia: “Questa è la mia faccia quando guardo Javier Martinez dal basso.” La donna ha dimostrato di essere innamoratissima dell’argentino, conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia.

Helena Prestes e Javier Martinez si trasferiscono a Lecco

Nel frattempo, gli Helevier sono in procinto d’iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme. Helena Prestes e Javier Martinez si trasferiranno in pianta stabile a Lecco dopo aver vissuto per alcuni mesi a Terni dove lui giocava per la squadra locale di pallavolo. Per l’occasione, la coppia ha rivelato quali sono stati i momenti più belli vissuti nella città umbra. Nel corso di una diretta avvenuta su Tiktok, i due ex gieffini hanno dichiarato apparendo un po’ nostalgici: “Il ricordo più bello della casa di Terni: il Natale, con le luci, l’albero, il camino, bello tutto.”