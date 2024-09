ITLAB Srl, la web agency foggiana compie 25 anni

Chi ricorda il vecchio e caro modem analogico 56k? Fu il primo modem che permetteva di accedere a internet attraverso la linea telefonica di casa, producendo quell’indimenticabile rumore che simulava la composizione di un numero telefonico. Siamo alla fine degli anni Novanta. In tantissimi ancora ignoravano l’esistenza della Rete. Eppure c’era già chi “guardava oltre”. C’era chi creava pagine web in HTML per la gioia di vederle pubblicate in rete grazie ai tanti spazi web gratuiti.

Erano gli anni in cui Michele Urbano, fondatore della ITLAB che nascerà qualche anno dopo, iniziò a sviluppare i primi siti web: “A quel tempo eravamo davvero in pochi a saperne di internet. Posso dire che sono stato tra i pionieri del web in Capitanata”. Un inizio non facile, considerando un mercato molto acerbo e una diffidenza totale verso queste nuove tecnologie.

Oggi tutti hanno internet a portata di mano e tanti non riescono a farne a meno. ITLAB Srl negli anni è diventata una delle web agency storiche di Capitanata con sedi a Foggia e Lucera. A testimonianza della qualità del lavoro svolto, ci sono tantissime recensioni positive che è possibile trovare in rete. Sul sito www.itlabsrl.com è possibile visualizzare alcuni degli ultimi progetti sviluppati. Quest’anno, ITLAB Srl compie 25 anni. “Rispetto a tanti anni fa è cambiato tutto. Una continua, inarrestabile evoluzione. Dalle prime pagine HTML alle nuove tecnologie AI (intelligenza artificiale), ne abbiamo fatta di strada e continueremo a farla, pronti sempre ad accogliere ogni giorno nuove sfide”.

Non solo siti web, ma soprattutto ecommerce ed applicazioni. Tra le ultime Applicazioni sviluppate quella Ufficiale del Comune di Deliceto attraverso la quale il sindaco e la giunta comunicano attraverso notifiche push in tempo reale con i cittadini.



ITLAB Srl si occupa anche di sviluppo moduli, plugin e piattaforme web personalizzate e su misura, seguendo le esigenze e gli scenari descritti dal Cliente. A questi servizi si affiancano anche quelli legati all’ottimizzazione e al posizionamento sui motori di ricerca (SEO) e campagne Google Ads per ottenere visibilità sulla prima pagina di Google.

Perché oggi per un’azienda è importante un sito web professionale

In un’epoca in cui la digitalizzazione continua a rivoluzionare il modo in cui interagiamo, acquistiamo e facciamo affari, avere un sito web professionale è diventato fondamentale per ogni azienda. Che si tratti di una piccola impresa locale o di una multinazionale, il sito web rappresenta la vetrina digitale, l’immagine della propria identità e un potente strumento di marketing. Ma perché oggi è così importante investire in un sito web ben fatto e professionale? E perché un preventivo per un sito web non dovrebbe essere visto solo come una spesa, ma come un investimento strategico? Esploriamo le ragioni principali.

1. Prima impressione: il sito è la tua identità online

Il sito web è spesso il primo punto di contatto tra un’azienda e i suoi potenziali clienti. Nel mondo digitale, la prima impressione è cruciale: un sito web mal progettato o lento può allontanare immediatamente i visitatori, mentre un design curato e professionale invita all’interazione. Un sito web ben fatto riflette la serietà e la professionalità dell’azienda, generando fiducia nei confronti del pubblico.

2. Visibilità e accessibilità h24

Con un sito web, la tua azienda è sempre aperta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Anche se il tuo negozio fisico o il tuo ufficio è chiuso, i clienti possono accedere alle informazioni sui tuoi prodotti o servizi in qualsiasi momento. Questo permette di aumentare la visibilità, raggiungendo potenziali clienti a livello locale, nazionale e anche internazionale.

3. Strumento di marketing versatile e aggiornabile

Un sito web professionale non è solo una brochure statica, ma uno strumento dinamico che può essere facilmente aggiornato. Puoi pubblicare contenuti informativi come blog, guide e news, utilizzando il sito come parte integrante della tua strategia di marketing digitale. Grazie all’integrazione con strumenti SEO, un sito ottimizzato può posizionarsi meglio sui motori di ricerca, attirando traffico organico e qualificato.

4. Facilita la comunicazione con i clienti

Un sito web permette di instaurare un canale di comunicazione diretto con i clienti. Moduli di contatto, chatbot, e-mail newsletter e piattaforme di social media integrate aiutano a gestire le richieste e a costruire relazioni solide. Un sito web ben progettato può anche includere sezioni FAQ, recensioni e testimonianze, facilitando la risposta alle domande frequenti e migliorando l’esperienza utente.

5. Personalizzazione ed esperienza utente (UX)

Oggi, la personalizzazione è uno degli aspetti più rilevanti per creare engagement con il pubblico. Un sito web professionale permette di offrire un’esperienza utente (UX) personalizzata, ottimizzando la navigazione e presentando contenuti rilevanti. Questo non solo migliora la percezione del marchio, ma aumenta le probabilità di conversione, che si tratti di richieste di preventivi o acquisti.

6. Credibilità e reputazione

Un sito web professionale contribuisce a consolidare la credibilità dell’azienda. La presenza di un sito curato e aggiornato dimostra che l’azienda è attiva, attenta ai dettagli e orientata al cliente. Al contrario, un sito obsoleto o con informazioni imprecise può danneggiare la reputazione dell’azienda, spingendo i clienti a scegliere la concorrenza.

7. Competitività: stare al passo con i tempi

In un mercato sempre più competitivo, non avere un sito web significa essere invisibili per una vasta fetta di pubblico. La maggior parte dei consumatori, infatti, cerca informazioni online prima di effettuare un acquisto o scegliere un servizio. Se la tua azienda non è presente o non ha un sito ottimizzato, rischia di perdere opportunità a favore dei concorrenti. Investire in un sito web ben progettato consente di stare al passo con le tendenze digitali e di differenziarsi dalla concorrenza.

8. Analisi dei dati e miglioramento continuo

Uno degli aspetti spesso sottovalutati è la possibilità di raccogliere dati sugli utenti tramite il sito web. Grazie agli strumenti di analisi, come Google Analytics, è possibile monitorare il comportamento dei visitatori, capire quali pagine funzionano meglio e quali hanno bisogno di miglioramenti. Questo approccio data-driven permette all’azienda di affinare continuamente la propria presenza online, rendendo il sito sempre più efficace.

9. Costo e ritorno sull’investimento (ROI)

Richiedere un preventivo per un sito web professionale potrebbe inizialmente sembrare una spesa, ma è importante considerare il ritorno sull’investimento (ROI). Un sito ben fatto non solo attirerà più visitatori, ma potrà anche generare maggiori conversioni, sia in termini di vendite dirette sia di lead qualificati. Inoltre, un sito web ottimizzato ridurrà i costi di pubblicità a pagamento grazie alla maggiore visibilità organica.

