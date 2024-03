Italia-Venezuela, 6 cose che forse non sapevi sull’avversario degli Azzurri

Questa sera l’Italia alle ore 22 affronterà il Venezuela al Chase Stadium di Miami. Sei curiosità sull’avversario della Nazionale italiana di calcio.

Il Primo CT della Vinotinto un italiano

L’11 febbraio del 1938 segna un momento epocale per il calcio venezuelano: l’esordio internazionale della squadra sotto la guida del primo commissario tecnico di sempre, l’italiano Vittorio Godigna. Un uomo che, oltre ad avere una carriera da calciatore con esperienze nei club italiani come Perugia e Genoa, ha lasciato un’impronta indelebile come pioniere nel mondo dell’allenamento della vinotinto.

Il Curioso Soprannome “Vino Rosso”

Il soprannome “Vino Rosso” non è solo una semplice etichetta, ma un richiamo alla maglia caratteristica della nazionale venezuelana, dal colore borgogna che richiama le sfumature del pregiato vino di Borgogna, in Francia.

La Domina del Baseball e la Sfida al Calcio

Contrariamente alle aspettative, in Venezuela il calcio non è lo sport re. Il primato spetta al baseball, dove la nazionale venezuelana ha una storia di successi impressionante, con ben tre Mondiali vinti, un risultato invidiabile anche per potenze come gli Stati Uniti e Cuba.

Una Storia di Successi e Delusioni

Nonostante il predominio nel baseball, la passione nazionale per questo sport non ha portato la vinotinto ai vertici del calcio internazionale. Infatti, il Venezuela è l’unico paese sudamericano a non essersi mai qualificato per un Mondiale di calcio e, insieme all’Ecuador, è l’unica a non aver mai vinto la Copa America.

Il Recordman Rincon

Uno scudetto con la Juve e quasi trecento presenze in Serie A, sempre a cavallo di due città: Juve e Torino, Genoa e Sampdoria. Nessuno ha giocato più partite di lui con la vinotinto, non a caso è soprannominato El General.

Yordan Osorio: il rappresentante Venezuelano nel calcio italiano

Nell’attuale panorama calcistico italiano, Yordan Osorio, difensore del Parma, si distingue come l’unico giocatore che attualmente rappresenta la vinotinto e si troverà a sfidare l’Italia nell’amichevole americana, incrociando le storie calcistiche di due paesi legati da una passione comune.