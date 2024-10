“Italea Puglia: la Festa delle radici pugliesi” a Monte Sant’Angelo

Sabato 19 ottobre a Monte Sant’Angelo (FG) l’appuntamento di Italea Puglia con i cantori del Gargano chiude in festa l’assemblea di AEVF

Sabato 19 ottobre a Monte Sant’Angelo (Foggia) “Italea Puglia: la Festa delle radici pugliesi” incrocia l’Associazione Europea delle Via Francigene per un appuntamento emozionante e denso di significato, che valorizza l’antica via di pellegrinaggio europea per la Terra Santa.

L’appuntamento è con la “Camminata cantata lungo la Via Francigena”, un format originale di Italea Puglia realizzato per l’occasione in partnership con AEVF e associazione Monte Sant’Angelo Francigena, che diviene una tappa di “Italea Puglia: la Festa delle radici pugliesi”, il festival itinerante promosso da Italea Puglia in occasione del 2024 “Anno delle radici italiane” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare le storie delle comunità e le tradizioni autentiche del Tacco d’Italia.

La “Camminata cantata lungo la Via Francigena” propone un’esperienza straordinaria a contatto con la natura e con le storie ambientate in questo tratto di Puglia, incontrando le memorie di viandanti e pellegrini, e con loro contadini, pastori, boscaioli che per lavoro e necessità hanno attraversato nei secoli questi luoghi. Il cammino, condotto dalla guida escursionistica Domenico Antonacci, sarà animato dalle emozionanti incursioni musicali dei cantori del Gargano guidati dal musicista, cantore e ricercatore Pio Gravina. Chiude l’esperienza un aperitivo conviviale.

L’appuntamento è a Monte Sant’Angelo, Città dei due siti Unesco, nel 2024 designata Capitale della cultura di Puglia, una importante meta di pellegrinaggio legata al culto dell’Arcangelo Michele e tappa importante della Via Francigena, che nel Gargano attraversa il territorio in cinque tappe passando per Troia, Lucera, San Severo, Stignano, San Giovanni Rotondo prima di arrivare alla destinazione di Monte Sant’Angelo.

L’evento chiude in festa l’Assemblea annuale dei soci di AEVF, che si ritrova nella città pugliese il 18 ottobre presso la Sala conferenze Biblioteca comunale “Ciro Angelillis” per un incontro internazionale che vede la presenza dei rappresentanti istituzionali e delle associazioni partner di Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia.

L’assemblea si inserisce in un programma di tre giorni (17, 18, 19 ottobre), che prevede inoltre un incontro con le associazioni del terzo settore lungo la Via Francigena nel Sud, una visita guidata nelle tre lingue dei partecipanti, il concerto “Il Potere della Musica” di Franco Godono e, appunto, “Italea Puglia: la Festa delle radici pugliesi”.

Italea Puglia, il Gargano e la Via Francigena

La Camminata cantata aggiunge un nuovo tassello al lavoro di valorizzazione di Italea Puglia dedicato al tratto pugliese della Via Francigena e alle terre del Gargano tra gli italodiscendenti pugliesi. La prima tappa di questo percorso si è tenuta lo scorso mese di giugno, con “Italea Puglia incontra il Gargano”, cinque giorni di attività tra educational tour ed eventi aperti al pubblico dedicati all’approfondimento delle tradizioni e della storia dell’emigrazione dalle terre garganiche, che ha coinvolto anche il Comune di Monte Sant’Angelo con un’intera giornata dedicata alla visita della Basilica, all’Abbazia di Santa Maria di Pulsano e al Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari. Negli stessi giorni, si è tenuta la Camminata cantata lungo la Via Francigena a San Giovanni Rotondo.

Lo scorso settembre, Italea Puglia ha seguito il cammino pugliese lungo la Via Francigena promosso da AEVF all’interno del progetto europeo Erasmus HIKE, seguendo l’itinerario da Bari a Monopoli in quattro intense giornate che hanno inaugurato la partnership siglata tra AEVF e Italea Puglia.

Italea Puglia – Radici di Puglia APS

Italea Puglia è parte della rete territoriale del progetto “Italea” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell’ambito del programma “Turismo delle radici” sostenuto dal PNRR. Il progetto Italea Puglia è realizzato dall’associazione Radici di Puglia Aps, realtà vincitrice del Bando delle idee “Turismo delle radici” del MAECI.

Nell’ambito del progetto nazionale, la mission di Italea Puglia è attrarre ed accogliere nel Tacco d’Italia i pugliesi e gli italo-discendenti pugliesi all’estero intenzionati a scoprire i luoghi e le tradizioni delle proprie origini, realizzando servizi, attività ed eventi dedicati.

Obiettivo di Italea Puglia è quindi la messa in rete e la valorizzazione delle realtà più dinamiche attive sul territorio, tanto per la creazione di un’offerta turistica espressamente dedicata ai viaggiatori delle radici, quando nell’ottica di una valorizzazione del legame tra le comunità locali e le collettività estere.

Gli “itinerari della memoria migrante” realizzati da Italea Puglia comprendono quindi – oltre agli elementi più rappresentativi del patrimonio storico-culturale pugliese – i paesi, i musei delle tradizioni, gli eco-musei e gli altri luoghi della memoria dedicati in particolare alla storia dell’emigrazione e alla storia sociale, i luoghi d’origine dei pugliesi famosi nel mondo, eventi legati alla tradizione come le feste patronali, e altre proposte di interesse per il target prescelto.

I “laboratori delle radici” di Italea Puglia racchiudono i saperi delle origini attraverso attività coinvolgenti, come visite alle botteghe artigiane custodi di antichi mestieri, cooking class per preparare i piatti di una volta, corsi di cultura e lingua italiana, dialetti e tradizioni locali, laboratori di musica, canto e danza di tradizione orale, e tanto altro.

Italea Puglia punta quindi a valorizzare l’entroterra, a ridurre la stagionalità dei flussi e a diversificare il target per età, provenienza e interessi: il nuovo immaginario della Puglia, nei prossimi anni, passerà auspicabilmente anche dai luoghi in cui un tempo si originò la necessità di partire e dove oggi realtà dinamiche che fanno rete recuperano valori e saperi del passato come strumenti per stare nel presente e proiettarsi nel futuro.

Il format “Italea Puglia: la Festa delle radici pugliesi” è un festival itinerante, realizzato nell’ambito del “2024 Anno delle radici italiane” promosso dal Maeci – che ha lo scopo di creare una rete di eventi tra cui feste patronali, rassegne di cinema e musica, mostre fotografiche e altre manifestazioni culturali di interesse per i viaggiatori delle radici. Nell’ambito di tali manifestazioni sono co-progettati con Italea Puglia attività, eventi performativi, talk di approfondimento sui temi dell’identità culturale delle comunità pugliesi e della storia delle migrazioni, anche con il coinvolgimento delle collettività pugliesi all’estero.

Le attività di Italea Puglia. In meno di un anno di attività Radici di Puglia aps/Italea Puglia ha siglato circa sessanta partenariati con istituzioni, associazioni e operatori pugliesi, ha promosso una folta rosa di educational tour ed eventi dal Gargano al Salento, attivando itinerari e laboratori in ogni territorio coinvolto, e preso parte alle missioni del MAECI in Italia e all’estero (San Paolo nell’ambito della Festa di San Vito, Buenos Aires nell’ambito della FIT Fiera International de Turismo, New York per le celebrazioni del Columbus Day, Melbourne per Melbourne Italian Festa).