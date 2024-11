Ispirazione, non confronto: il percorso di Francesca Alemanno senza miti tossici

Francesca Alemanno, 38 anni, madre di cinque figli e sposata da 14 anni, il 3 dicembre conseguirà la sua quinta laurea magistrale in Studi Geopolitici e Internazionali presso l’Università del Salento.



Laureatasi per la prima volta nel 2008 in Lettere Moderne, Francesca ha proseguito con una specialistica in Filologia Moderna nel 2010. Determinata a seguire la carriera dell’insegnamento, ha continuato a perfezionarsi con una magistrale in Storia nel 2011. Dopo una pausa per dedicarsi alla famiglia e ai suoi cinque figli, è tornata a studiare, conseguendo una quarta laurea in Scienze Politiche nel 2022. Nel corso degli anni è riuscita a costruire una carriera come insegnante di italiano in un istituto comprensivo a Torchiarolo, a pochi chilometri dal suo paese, senza mai rinunciare alla sua crescita personale e professionale. Divisa tra il ruolo di mamma, moglie, studentessa e professoressa, nella sua vita c’è poco tempo per il “relax”. “Non riesco a pensare a una giornata senza quelle due/tre ore dedicate ai libri. È un qualcosa di fisiologico, un momento che ritaglio per il mio benessere” racconta Francesca in un’ intervista. Ogni traguardo raggiunto riflette il suo impegno instancabile, la sua straordinaria dedizione e la sua granita volontà. Francesca ha realizzato un percorso fuori dal comune, conciliando cinque figli e cinque lauree. Tuttavia, il suo esempio non deve trasformarsi né in un modello ideale né in un metro di paragone tossico. La sua storia è una dimostrazione di resilienza personale, non un obiettivo universale da perseguire a ogni costo. La sua “benzina” potrebbe essere il non fermarsi mai, ma ognuno ha ritmi, energie priorità diverse. Mitizzarla come un’eroina rischia di generare pressioni inutili. La vera ispirazione non risiede nel confronto, ma nell’adattare valori di determinazione e impegno alla propria realtà.