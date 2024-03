Isola dei Famosi, quattro nuove naufraghe nel cast: ecco chi sono

L’attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi si fa sempre più fervida, soprattutto ora che TvBlog ha svelato i nomi di quattro nuove naufraghe pronte a mettersi alla prova in questa avventura unica.

Finora, nel cast, c’erano solo tre donne: l’attrice Marina Suma, la ballerina Matilde Brandi e l’ex pornodiva Selen. Tuttavia, il roster si arricchisce ulteriormente con l’aggiunta di altre quattro figure femminili, portando il totale a sette concorrenti.

Tra le nuove arrivate spicca il nome dell’ex schermitrice medaglia d’oro Valentina Vezzali, un volto noto al grande pubblico per i suoi successi sportivi e la sua personalità affascinante. Questa sarà la sua prima esperienza in un reality show, aggiungendo un elemento di curiosità e attesa tra i telespettatori.

Accanto a Vezzali, troviamo altre tre naufraghe meno conosciute ma altrettanto interessanti. Greta Zuccarello, già nota per la sua partecipazione al cast delle ballerine di Ciao Darwin, porterà la sua grinta e la sua determinazione sull’isola. Maitè Yanes, attrice che ha recentemente recitato nel film “Il Sesso Degli Angeli” di Leonardo Pieraccioni, si prepara a affrontare una sfida completamente nuova nella sua carriera. Infine, la rapper Roberta Lazzerini, conosciuta come Beba, porterà il suo stile unico e la sua energia sul palco dell’Isola.

Alan Friedman | Giornalista

Aras Senol | Attore

Artur Dainese | Modello

Edoardo Franco | Vincitore di MasterChef

Edoardo Stoppa | Ex inviato di Striscia la Notizia

Francesco Benigno | Attore

Joe Bastianich | Ex giudice di MasterChef

Matilde Brandi | Ballerina

Marina Suma | Attrice

Pietro Fanelli | Ex protagonista di Summer Job

Samuel Peron | Ballerino

Selen | Ex attrice a luci rosse

Valentina Vezzali | Ex schermitrice

Greta Zuccarello | Ballerina

Maitè Yanes | Attrice

Beba | Rapper