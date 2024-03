Isola dei Famosi 2024, attore di Terra Amara nel cast: ecco di chi si tratta

Nelle scorse ore su Twitter, il profilo @TV_Italiana ha scatenato l’interesse dei fan rivelando un intrigante dietro le quinte riguardante la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. “A quanto pare, Mediaset sta mettendo tutto in gioco per convincere uno degli attori del cast di Terra Amara a intraprendere l’avventura da naufrago nell’Isola dei Famosi. Sembra che siano disposti persino a inviare qualcuno che non parla nemmeno una parola d’inglese.”

L’indiscrezione, che ha rapidamente catturato l’attenzione degli appassionati, è stata confermata qualche ora dopo dal noto sito DavideMaggio.it, il quale ha addirittura rivelato il nome e cognome dell’attore coinvolto: Aras Senol.

Aras Senol è noto al pubblico per il suo ruolo di Cetin in Terra Amara e ha recentemente fatto un’apparizione su Verissimo insieme alla sua fidanzata Eylül e alla sua “fidanzata” sul set di Terra Amara, Selin Genç. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, ha rivelato il suo desiderio di imparare l’italiano e di intraprendere una carriera lavorativa in Italia. E adesso sembra che abbia colto al volo l’opportunità offertagli da uno dei programmi di punta della rete ammiraglia di Mediaset.

Al momento, non abbiamo informazioni precise sul livello di conoscenza dell’italiano da parte di Aras Senol, ma è da notare che in passato abbiamo visto personaggi come Paul Gascoigne e Charlotte Caniggia affrontare l’Isola dei Famosi con un’abilità linguistica limitata. Quindi, non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile per lui.

L’Isola dei Famosi, il cast della nuova edizione

Alan Friedman | Giornalista

Aras Senol | Attore

Artur Dainese | Modello

Edoardo Franco | Vincitore di MasterChef

Edoardo Stoppa | Ex inviato di Striscia la Notizia

Francesco Benigno | Attore

Joe Bastianich | Ex giudice di MasterChef

Matilde Brandi | Ballerina

Marina Suma | Attrice

Pietro Fanelli | Ex protagonista di Summer Job

Samuel Peron | Ballerino

Selen | Ex attrice a luci rosse