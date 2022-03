Isola dei Famosi 2022: svelato il cast completo

Ilary Blasi

La nuova stagione dell’Isola dei Famosi è alle porte.

Il 21 marzo andrà in onda la prima puntata della 16esima stagione dell’Isola dei Famosi, anche quest’anno al timone ci sarà Ilary Blasi.

Il cast completo è stato finalmente rivelato, come riportato da Blogtivvu. Quest’anno però ci saranno delle novità tra i naufraghi, infatti oltre ad avere partecipanti singoli ci saranno anche delle coppie, non solo composte da partner.

Partiamo dai primi due ragazzi di quest’edizione, un modello brasiliano il cui nome è Roger Balduino ed il rapper nonché ex concorrente di XFactor Blind.

Continuiamo poi con Marco Melandi, Antonio Zequila e Nicola Vaporidis. Questi sono i concorrenti uomini che parteciperanno soli.

Per quanto riguarda la componente femminile troviamo Ilona Staller, Floriana Secondi, Roberta Morise, Estefania Bernal e Jovana Djorkevic.

Arriviamo ora alla vera novità di quest’edizione, ovvero i partecipanti in coppia.

Troveremo infatti Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo, Carmen di Pietro ed il figlio Alessandro Iannoni, Lory Del Santo e Marco Cucolo.

Concludiamo con Jeremias e Gustavo Rodriguez, i Cugini di Campagna e Clemente Russo e Laura Maddaloni.

E voi? Dopo aver conosciuto tutti i concorrenti della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi per chi fate il tifo?