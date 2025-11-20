Irama torna a parlare di Giulia De Lellis, i paparazzi lo seguivano ovunque: “Non l’ho vissuta bene”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel 2019 Irama ha avuto una relazione con Giulia De Lellis, in quel periodo si ritrovò spesso al centro del gossip. Il noto cantante cerca sempre di tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori, preferisce far parlare di sé per la sua musica e non per le sue relazioni amorose.

Il cantante non ama finire sulle riviste per cose di cui non gli importa, vuole essere ricordato per la sua musica e non per i gossip altrimenti significherà che ha fallito. Quando stava con Giulia De Lellis era molto esposto a livello mediatico, nei giorni scorsi ospite di Gianluca Gazzoli a Passa Dal BSMT ha fatto sapere che aveva i paparazzi sempre attaccati. I fotografi lo seguivano anche all’estero e questo non gli faceva piacere, la trovava una cosa folle.

Il rapporto di Irama con il gossip: il cantante svela cosa succedeva quando stava con Giulia De Lellis

Il noto cantante ha fatto sapere che per come è cresciuto lui e per come è stato abituato lui non è solito raccontare le sue relazioni personali. Ci ha tenuto a precisare che non c’è nulla di male a farlo, non lo fa perché ha qualcosa da nascondere ma perché sono cose private e preferisce che restino tali.

Irama, riferendosi sempre al periodo in cui aveva una relazione con Giulia De Lellis, ha raccontato un aneddoto: “A Parigi io e un mio amico siamo saliti su un treno incappucciati, abbiamo pensato: ‘Non ci troveranno mai’. E invece sono arrivato all’albergo, e il giorno dopo c’erano tutte le foto fuori”. Al Gazzoli ha chiaramente detto che quella cosa dei gossip non l’ha vissuta bene, lui vuole vivere in modo normale.