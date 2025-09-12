Irama e Mew stanno insieme? Parla l’esperta di gossip

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Irama, il popolare cantante noto per la sua partecipazione ad Amici, sarebbe innamoratissimo di una ex concorrente del talent di Canale 5, Mew, nome d’arte di Valentina Turchetto. La notizia, diffusa dall’esperta di gossip Deianira Marzano, non è stata ufficialmente confermata dai diretti interessati, ma le sue parole suggeriscono un forte coinvolgimento emotivo tra i due.

Chi è Mew, la presunta fiamma di Irama?

Mew ha partecipato ad Amici 2023/2024, distinguendosi tra le cantanti più apprezzate, prima di dover abbandonare il programma per problemi di salute mentale. Durante il suo percorso nel talent, aveva anche vissuto un breve flirt con Matthew, altro cantante del programma, ormai terminato da circa cinque mesi.

Per quanto riguarda Irama, la sua vita sentimentale rimane piuttosto riservata, con l’ultima relazione ufficiale datata sette anni fa. Tuttavia, da alcuni tempi si vocifera di un possibile avvicinamento tra lui e Mew. Marzano ha confermato questa indiscrezione, rivelando che Irama sarebbe “innamoratissimo” di Mew, alimentando così le speranze dei fan di una futura love story tra i due ex concorrenti di Amici.