La notte nel cuore, doccia gelata per i fans: la serie tv chiude a dicembre

La notte nel cuore è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Ogni martedì e domenica, la dizi turca ha registrato importanti ascolti sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo ottenuto, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà ai fans. In particolare, le vicende ambientate in Cappadocia chiuderanno i battenti già a dicembre. Secondo quanto riportato in rete, le ultime puntate de La notte nel cuore andranno in onda martedì 16 o mercoledì 17 dicembre sui teleschermi di Canale 5. Una vera e propria doccia gelata per il pubblico che dovrà salutare Nuh e Melek già da questo mese e non nel 2026 come era stato annunciato.

La notte nel cuore chiude a dicembre

La serie tv chiuderà i battenti nel mese di dicembre salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. La notte nel cuore verrà poi sostituita da un doppio appuntamento di Io sono Farah, la serie tv con Demet Ozdemir che tornerà in onda dal prossimo 5 dicembre sui teleschermi di Canale 5. Nel frattempo, martedì 9 dicembre andrà in onda una nuova puntata con la serie tv. Dagli spoiler si apprende che Tahsin acquisterà l’hotel dei Sansalan mentre Nuh accetterà di sottoporsi ad una delicata operazione al cervello per rimuovere un tumore. Prima di fare ciò, però, il ragazzo sposerà Sevilay in una cerimonia dove saranno presenti tutti i loro cari.